Marché de Noël Montbazon

Marché de Noël

Place André Delaunay Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Du 28/11 au 21/12 Songes d’hiver à Montbazon

Marché de Noel dimanche 07 décembre

Ouvert de 10h à 18h

Une cinquantaine d’exposants célèbrent la magie de Noël et présentent un grand choix de cadeaux pour toute la famille !

Des stands variés éblouiront vos yeux (bijoux, créations textiles, accessoires, décorations, jouets, plantes, céramique, etc.) et régaleront vos papilles (produits locaux, pâtisseries, vin, fouées, crêpes, saucissons, etc.)

A consommer sur place ou à emporter !

Animations et spectacles toute la journée

Départ du Père Noel à 17h30

Sans réservation gratuit .

Place André Delaunay Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 04 21 culture@ville-montbazon.fr

English :

From 28/11 to 21/12: Songes d’hiver in Montbazon

Christmas market: Sunday 07 December

Open from 10am to 6pm

Some fifty exhibitors celebrate the magic of Christmas with a wide selection of gifts for the whole family!

Departure of Santa Claus at 5:30 p.m

