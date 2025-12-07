Marché de Noël Montbazon
Marché de Noël Montbazon dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Place André Delaunay Montbazon Indre-et-Loire
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Du 28/11 au 21/12 Songes d’hiver à Montbazon
Marché de Noel dimanche 07 décembre
Ouvert de 10h à 18h
Une cinquantaine d’exposants célèbrent la magie de Noël et présentent un grand choix de cadeaux pour toute la famille !
Des stands variés éblouiront vos yeux (bijoux, créations textiles, accessoires, décorations, jouets, plantes, céramique, etc.) et régaleront vos papilles (produits locaux, pâtisseries, vin, fouées, crêpes, saucissons, etc.)
A consommer sur place ou à emporter !
Animations et spectacles toute la journée
Départ du Père Noel à 17h30
Sans réservation gratuit .
Place André Delaunay Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 04 21 culture@ville-montbazon.fr
English :
From 28/11 to 21/12: Songes d’hiver in Montbazon
Christmas market: Sunday 07 December
Open from 10am to 6pm
Some fifty exhibitors celebrate the magic of Christmas with a wide selection of gifts for the whole family!
Departure of Santa Claus at 5:30 p.m
L’événement Marché de Noël Montbazon a été mis à jour le 2025-12-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme