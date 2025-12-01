Marché de Noël Espace Agora Montboucher-sur-Jabron

Marché de Noël

Espace Agora 200 route de Sauzet Montboucher-sur-Jabron Drôme

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 20:00:00

2025-12-13

Le marché de Noël 2025 de Montboucher se fera à l’Espace Agora ! Nous aurons plus de place et donc pourrons accueillir plus d’exposants ! Venez nombreux !

Espace Agora 200 route de Sauzet Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 49 14 15

English :

The 2025 Montboucher Christmas Market will be held at the Espace Agora! We’ll have more space and be able to welcome more exhibitors! We look forward to seeing you there!

German :

Der Weihnachtsmarkt 2025 in Montboucher wird im Espace Agora stattfinden! Wir werden mehr Platz haben und daher mehr Aussteller begrüßen können! Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Il Mercatino di Natale di Montboucher 2025 si terrà all’Espace Agora! Avremo più spazio e potremo accogliere più espositori! Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

El Mercado de Navidad de Montboucher de 2025 se celebrará en el Espace Agora Dispondremos de más espacio y podremos acoger a más expositores ¡Le esperamos!

