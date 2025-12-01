Marché de Noël Salle des Fêtes Montbron
Marché de Noël Salle des Fêtes Montbron dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des Fêtes Rue de la Chapelle des Lépreux Montbron Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 09:30:00
fin : 2025-12-14 17:30:00
Date(s) :
2025-12-14
Marché de Noël organisé par et au profit de l’Association Montbronnaise BFK Enfance Burkina.
Salle des Fêtes Rue de la Chapelle des Lépreux Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 33 82 64 bfk.enfanceburkina@gmail.com
English :
Christmas market organized by and for the benefit of the Montbronnaise Association BFK Enfance Burkina.
German :
Weihnachtsmarkt organisiert von und zu Gunsten des Montbronner Vereins BFK Enfance Burkina.
Italiano :
Mercatino di Natale organizzato da e a favore dell’associazione montbronnese BFK Enfance Burkina.
Espanol :
Mercado navideño organizado por la asociación montbronesa BFK Enfance Burkina y en beneficio de la misma.
L’événement Marché de Noël Montbron a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord