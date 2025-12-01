Marché de Noël Montendre
Marché de Noël Montendre lundi 1 décembre 2025.
Marché de Noël
Les halles Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-01 10:00:00
fin : 2025-12-31 18:00:00
Date(s) :
2025-12-01
A l’occasion des fêtes de fin d’année, plusieurs animations sont organisées.
Les halles Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 39 34 12
English :
A number of events are organized to celebrate the festive season.
German :
Anlässlich der Weihnachtsfeiertage werden verschiedene Veranstaltungen organisiert.
Italiano :
Sono stati organizzati numerosi eventi per celebrare la stagione delle feste.
Espanol :
Con motivo de las fiestas se organizan diversos actos.
