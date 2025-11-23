Marché de Noël Place du foirail Montfort-en-Chalosse
Marché de Noël Place du foirail Montfort-en-Chalosse dimanche 23 novembre 2025.
Marché de Noël
Place du foirail Maison Arts et Loisirs Montfort-en-Chalosse Landes
Gratuit
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Nombreux exposants.
Photos avec le père Noël.
Concours dessins enfants.
Tombola.
Animation musicale.
Démonstration de danse.
Restauration
Place du foirail Maison Arts et Loisirs Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 63 07 06 blandine.pommarede@wanadoo.fr
English : Marché de Noël
Many exhibitors.
Photos with Santa Claus.
Children’s drawing competition.
Tombola.
Musical entertainment.
Dance demonstration.
Catering
German : Marché de Noël
Zahlreiche Aussteller.
Fotos mit dem Weihnachtsmann.
Wettbewerb für Kinderzeichnungen.
Tombola.
Musikalische Unterhaltung.
Vorführung von Tänzen.
Verpflegung
Italiano :
Molti espositori.
Foto con Babbo Natale.
Concorso di disegno per bambini.
Tombola.
Intrattenimento musicale.
Dimostrazione di danza.
Ristorazione
Espanol : Marché de Noël
Numerosos expositores.
Fotos con Papá Noel.
Concurso de dibujo infantil.
Tómbola.
Animación musical.
Demostración de baile.
Catering
