Marché de Noël Place du foirail Montfort-en-Chalosse

Marché de Noël

Marché de Noël Place du foirail Montfort-en-Chalosse dimanche 23 novembre 2025.

Marché de Noël

Place du foirail Maison Arts et Loisirs Montfort-en-Chalosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23

Date(s) :
2025-11-23

Nombreux exposants.
Photos avec le père Noël.
Concours dessins enfants.
Tombola.
Animation musicale.
Démonstration de danse.
Restauration
Place du foirail Maison Arts et Loisirs Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 63 07 06  blandine.pommarede@wanadoo.fr

English : Marché de Noël

Many exhibitors.
Photos with Santa Claus.
Children’s drawing competition.
Tombola.
Musical entertainment.
Dance demonstration.
Catering

German : Marché de Noël

Zahlreiche Aussteller.
Fotos mit dem Weihnachtsmann.
Wettbewerb für Kinderzeichnungen.
Tombola.
Musikalische Unterhaltung.
Vorführung von Tänzen.
Verpflegung

Italiano :

Molti espositori.
Foto con Babbo Natale.
Concorso di disegno per bambini.
Tombola.
Intrattenimento musicale.
Dimostrazione di danza.
Ristorazione

Espanol : Marché de Noël

Numerosos expositores.
Fotos con Papá Noel.
Concurso de dibujo infantil.
Tómbola.
Animación musical.
Demostración de baile.
Catering

L’événement Marché de Noël Montfort-en-Chalosse a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Terres de Chalosse