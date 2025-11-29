MARCHE DE NOEL

Montgeard Haute-Garonne

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

2025-11-29

Rendez vous le samedi 29 novembre de 10h à 18h au marché de Noël de Montgeard !

Venez finaliser vos cadeaux de Noël grâce à ce marché d’artisans locaux et passer un bon moment.

Les enfants pourront poster leur lettre au Père Noël.

Bien sûr, vous pourrez déguster un bon vin chaud, un chocolat chaud ou une crêpe à la buvette.

A partir de 12h, sur réservation le matin, une vente d’aligot/saucisse aura lieu.

Vous pourrez chercher votre sapin de Noël. (sous réservation).

Vente de créations des élèves de l’école de Caignac.

Rdv sous la halle. .

SOUS LA HALLE Montgeard 31560 Haute-Garonne Occitanie lesgrainesdupastel@gmail.com

English :

Join us on Saturday November 29th from 10am to 6pm at the Montgeard Christmas Market!

German :

Besuchen Sie am Samstag, den 29. November von 10 bis 18 Uhr den Weihnachtsmarkt in Montgeard!

Italiano :

Unitevi a noi sabato 29 novembre dalle 10.00 alle 18.00 al Mercatino di Natale di Montgeard!

Espanol :

Únase a nosotros el sábado 29 de noviembre, de 10.00 a 18.00 horas, en el mercado navideño de Montgeard

