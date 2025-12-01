Marché de Noel BOURG DE MONTIGNY AUX AMOGNES Montigny-aux-Amognes
Marché de Noel BOURG DE MONTIGNY AUX AMOGNES Montigny-aux-Amognes dimanche 21 décembre 2025.
Marché de Noel
BOURG DE MONTIGNY AUX AMOGNES 13 Route de Saint-Jean Montigny-aux-Amognes Nièvre
Gratuit
Début : 2025-12-21 06:00:00
fin : 2025-12-21 19:00:00
2025-12-21
MARCHE DE NOËL ORGANISE PAR LE COMITE DES FETES DE MONTIGNY AUX AMOGNES AVEC EXPOSANTS DE PRODUCTEURS, ARTISANS, CRÉATEURS. .
BOURG DE MONTIGNY AUX AMOGNES 13 Route de Saint-Jean Montigny-aux-Amognes 58130 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 41 76 33 julien.levert58@gmail.com
