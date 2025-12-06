MARCHE DE NOEL Montlaur
MARCHE DE NOEL Montlaur samedi 6 décembre 2025.
MARCHE DE NOEL
ECOLE SAINT LAUTIER Montlaur Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Venez profiter de la bonne ambiance de Noël autour d’ateliers créatifs, d’artisans et d’animations de Noël.
Artisans, ateliers créatifs, animations enfants, couloir de Noël, maquillage, Père Noël, tombola, tartiflette, châtaignes grillées, vin chaud, concert et bonne ambiance ! .
ECOLE SAINT LAUTIER Montlaur 31450 Haute-Garonne Occitanie
English :
Come and enjoy the Christmas atmosphere with creative workshops, artisans and Christmas entertainment.
L’événement MARCHE DE NOEL Montlaur a été mis à jour le 2025-12-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE