MARCHE DE NOEL

ECOLE SAINT LAUTIER Montlaur Haute-Garonne

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

Venez profiter de la bonne ambiance de Noël autour d’ateliers créatifs, d’artisans et d’animations de Noël.

Artisans, ateliers créatifs, animations enfants, couloir de Noël, maquillage, Père Noël, tombola, tartiflette, châtaignes grillées, vin chaud, concert et bonne ambiance ! .

ECOLE SAINT LAUTIER Montlaur 31450 Haute-Garonne Occitanie

English :

Come and enjoy the Christmas atmosphere with creative workshops, artisans and Christmas entertainment.

L’événement MARCHE DE NOEL Montlaur a été mis à jour le 2025-12-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE