Marché de Noël Maison des Familles Montluçon

Marché de Noël

Maison des Familles 8 rue de la Fontaine Montluçon Allier

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 16:00:00

2025-12-13

Confitures artisanales, pâtisseries confiseries, objets de décoration, brocante, stand artisans du Monde…

Maison des Familles 8 rue de la Fontaine Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Artisanal jams, pastries sweets, decorative items, second-hand goods, world craftsmen stand…

