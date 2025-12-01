Marché de Noël Maison des Familles Montluçon
Marché de Noël Maison des Familles Montluçon samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Maison des Familles 8 rue de la Fontaine Montluçon
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 16:00:00
2025-12-13
Confitures artisanales, pâtisseries confiseries, objets de décoration, brocante, stand artisans du Monde…
Maison des Familles 8 rue de la Fontaine Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 58 99 10
English :
Artisanal jams, pastries sweets, decorative items, second-hand goods, world craftsmen stand…
