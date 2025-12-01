Marché de Noël Les Satayas Montmaur-en-Diois

Marché de Noël

Les Satayas Bleudiois Distillerie Montmaur-en-Diois Drôme

Début : 2025-12-14 14:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-14

Ateliers créatifs et histoires pour les enfants, visite de la distillerie, ventes de produits régionaux.

Les Satayas Bleudiois Distillerie Montmaur-en-Diois 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 21 77 16 bleudiois@orange.fr

English :

Creative workshops and stories for children, tour of the distillery, sales of regional products.

L’événement Marché de Noël Montmaur-en-Diois a été mis à jour le 2025-12-06 par Office de Tourisme du Pays Diois