Marché de Noël Montmérac
Marché de Noël Montmérac dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle Lapeirousia Montmérac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Venez découvrir le marché de Noël de Montmérac ! Commerçants et artisans locaux vous y attendent pour des cadeaux uniques et des produits festifs.
.
Salle Lapeirousia Montmérac 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine mairie@montmerac.fr
English : Marché de Noël
Come and discover the Montmérac Christmas market! Local traders and artisans will be on hand to offer unique gifts and festive products.
L’événement Marché de Noël Montmérac a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de tourisme du Sud Charente