Marché de Noël Montmérac

Marché de Noël

Salle Lapeirousia Montmérac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Venez découvrir le marché de Noël de Montmérac ! Commerçants et artisans locaux vous y attendent pour des cadeaux uniques et des produits festifs.

Salle Lapeirousia Montmérac 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine mairie@montmerac.fr

English : Marché de Noël

Come and discover the Montmérac Christmas market! Local traders and artisans will be on hand to offer unique gifts and festive products.

