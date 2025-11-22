Marché de Noël Salle des fêtes Maurice Pollet Montmeyran

Drôme

Marché de Noël Salle des fêtes Maurice Pollet Place de la Poste Montmeyran Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 08:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Faites vos emplettes pour les fêtes de fin d’année au marché de Noël à Montmeyran !

.

Salle des fêtes Maurice Pollet Place de la Poste

Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes decouvriravecvous@gmail.com

English :

Do your Christmas shopping at the Montmeyran Christmas market!

German :

Kaufen Sie auf dem Weihnachtsmarkt in Montmeyran für die Feiertage ein!

Italiano :

Fate i vostri acquisti natalizi al mercatino di Montmeyran!

Espanol :

¡Haga sus compras navideñas en el mercado de Navidad de Montmeyran!

L’événement Marché de Noël Montmeyran a été mis à jour le 2025-05-20 par Valence Romans Tourisme