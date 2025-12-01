Marché de Noël Montrem
Marché de Noël Montrem dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle de la Rivière Montrem Dordogne


Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14

2025-12-14
Stands d’artisanat, activités manuelles offertes aux enfants et jeu de piste de Noël.
Restauration sur place 8€ 12€, buvette, dégustation d’huîtres, vente de crêpes.
Présence du Père Noël de 11h à 12h et 15h à 16h
10h-16h, salle de la Rivière
Amicale Laïque amicalelaiquedemontrem@gmail.com
Amicale Laïque amicalelaiquedemontrem@gmail.com .
Salle de la Rivière Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine amicalelaiquedemontrem@gmail.com
English : Marché de Noël
Craft stalls, children?s crafts and Christmas treasure hunt.
On-site catering 8? 12? refreshments, oyster tasting, pancake sales.
Santa Claus present from 11am to 12pm and 3pm to 4pm
10am-4pm, Salle de la Rivière
Amicale Laïque amicalelaiquedemontrem@gmail.com
