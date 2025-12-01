Marché de Noël Montrem

Marché de Noël

Salle de la Rivière Montrem Dordogne

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Stands d’artisanat, activités manuelles offertes aux enfants et jeu de piste de Noël.

Restauration sur place 8€ 12€, buvette, dégustation d’huîtres, vente de crêpes.

Présence du Père Noël de 11h à 12h et 15h à 16h

10h-16h, salle de la Rivière

Amicale Laïque amicalelaiquedemontrem@gmail.com

Salle de la Rivière Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine amicalelaiquedemontrem@gmail.com

English : Marché de Noël

Craft stalls, children?s crafts and Christmas treasure hunt.

On-site catering 8? 12? refreshments, oyster tasting, pancake sales.

Santa Claus present from 11am to 12pm and 3pm to 4pm

10am-4pm, Salle de la Rivière

Amicale Laïque amicalelaiquedemontrem@gmail.com

