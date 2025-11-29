Marché de Noël Montreux Pesmes
Marché de Noël Montreux Pesmes samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël Montreux
Pesmes Haute-Saône
Culture et Animations Pesmoises vous invite à vivre l’enchantement d’un des plus beaux marché de Noël Suisse au bord du lac Léman.
Départ à 7h30 de Pesmes, arrivée à 11h à Montreux, retour à 19h, arrivée 22h30. .
Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 90 74 80 cultureetanimationspesmoises@gmail.com
