Marché de Noël Montreux Pesmes

Marché de Noël Montreux Pesmes samedi 29 novembre 2025.

Marché de Noël Montreux

Pesmes Haute-Saône

Tarif : 30 – 30 – EUR

Début : 2025-11-29 07:30:00
fin : 2025-11-29

2025-11-29

Culture et Animations Pesmoises vous invite à vivre l’enchantement d’un des plus beaux marché de Noël Suisse au bord du lac Léman.
Départ à 7h30 de Pesmes, arrivée à 11h à Montreux, retour à 19h, arrivée 22h30.   .

Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 90 74 80  cultureetanimationspesmoises@gmail.com

