Marché de Noël Montrond

Marché de Noël

Salle des fêtes Montrond Jura

Début : 2025-12-07 14:00:00

fin : 2025-12-07 17:30:00

2025-12-07

Vente de produits régionaux et de créations de Noël.

Balade en calèche avec le Père Noël (sur réservation, 5 €/pers).

Buvette et petite restauration sur place.

Repas à emporter Mourniflette (avec du Petit Mournier) et bûche. .

Salle des fêtes Montrond 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 53 48 16

