Marché de Noël Montrond dimanche 7 décembre 2025.
Salle des fêtes Montrond Jura
Début : 2025-12-07 14:00:00
fin : 2025-12-07 17:30:00
2025-12-07
Vente de produits régionaux et de créations de Noël.
Balade en calèche avec le Père Noël (sur réservation, 5 €/pers).
Buvette et petite restauration sur place.
Repas à emporter Mourniflette (avec du Petit Mournier) et bûche.
Salle des fêtes Montrond 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 53 48 16
