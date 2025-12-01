MARCHÉ DE NOËL Montséret
MARCHÉ DE NOËL Montséret samedi 20 décembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL
Montséret Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-12-20 18:30:00
Date(s) :
2025-12-20
La section Festiv’Eté de l’association des Montséretois organise un marché de Noël !
De nombreux exposants seront présents. Ce sera l’occasion idéale pour préparer vos derniers cadeaux de Noël.
Plusieurs animations seront proposées maquillage enfant, visite du Père Noël à 16h30, distribution de chocolats… et d’autres surprises !
.
Montséret 11200 Aude Occitanie moreda@free.fr
English :
The Festiv’Eté section of the Montséretois association is organizing a Christmas market!
Many exhibitors will be present. It’s the perfect opportunity to prepare your last Christmas gifts.
There’ll be plenty of entertainment on offer, including face painting for children, a visit from Santa Claus at 4:30 p.m., chocolate distribution… and lots of other surprises!
L’événement MARCHÉ DE NOËL Montséret a été mis à jour le 2025-12-03 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois