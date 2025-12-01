MARCHÉ DE NOËL

Montséret Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 18:30:00

Date(s) :

2025-12-20

La section Festiv’Eté de l’association des Montséretois organise un marché de Noël !

De nombreux exposants seront présents. Ce sera l’occasion idéale pour préparer vos derniers cadeaux de Noël.

Plusieurs animations seront proposées maquillage enfant, visite du Père Noël à 16h30, distribution de chocolats… et d’autres surprises !

Montséret 11200 Aude Occitanie moreda@free.fr

English :

The Festiv’Eté section of the Montséretois association is organizing a Christmas market!

Many exhibitors will be present. It’s the perfect opportunity to prepare your last Christmas gifts.

There’ll be plenty of entertainment on offer, including face painting for children, a visit from Santa Claus at 4:30 p.m., chocolate distribution… and lots of other surprises!

L’événement MARCHÉ DE NOËL Montséret a été mis à jour le 2025-12-03 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois