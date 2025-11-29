Marché de Noël Salle Jean Loup Chrétien, Rue Roger Lebarbier Montville
Marché de Noël Salle Jean Loup Chrétien, Rue Roger Lebarbier Montville samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle Jean Loup Chrétien, Rue Roger Lebarbier Parvis de la Mairie Montville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 18:00:00
Date(s) :
2025-11-29
L’association autonome des parents d’élèves de Montville organise un Marché de Noël ce samedi 29 novembre.
Au programme des dizaines d’exposants, une buvette, une tombola et…. la présence du Père Noël !
On vous y attend nombreux ! .
Salle Jean Loup Chrétien, Rue Roger Lebarbier Parvis de la Mairie Montville 76710 Seine-Maritime Normandie aapemmontville@gmail.com
English : Marché de Noël
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Montville a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin