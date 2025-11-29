Marché de Noël Salle Jean Loup Chrétien, Rue Roger Lebarbier Montville

Marché de Noël

Salle Jean Loup Chrétien, Rue Roger Lebarbier Parvis de la Mairie Montville Seine-Maritime

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

2025-11-29

L’association autonome des parents d’élèves de Montville organise un Marché de Noël ce samedi 29 novembre.

Au programme des dizaines d’exposants, une buvette, une tombola et…. la présence du Père Noël !

On vous y attend nombreux ! .

aapemmontville@gmail.com

English : Marché de Noël

