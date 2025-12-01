Marché de Noël

Moosch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-12-12 10:00:00

fin : 2025-12-14 21:00:00

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

Le marché de Noël de Moosch proposera ventes traditionnelles de produits locaux et de nombreuses animations tout au long du week-end spectacle pour enfants, balades à poney, animations musicales

A noter la messe Rorate, ainsi que le concert de Robin LEON

Moosch 68690 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 30 70

English :

The Moosch Christmas market will feature traditional sales of local produce, as well as a wide range of events throughout the weekend, including children’s shows, pony rides and musical entertainment

Don’t miss the Rorate mass, and a concert by Robin LEON

German :

Der Weihnachtsmarkt in Moosch bietet traditionellen Verkauf von lokalen Produkten und zahlreiche Veranstaltungen während des ganzen Wochenendes: Kindershow, Ponyreiten, musikalische Unterhaltung

Besonders erwähnenswert: die Rorate-Messe sowie das Konzert von Robin LEON

Italiano :

Il mercatino di Natale di Moosch sarà caratterizzato dalla tradizionale vendita di prodotti locali e da una serie di eventi durante tutto il fine settimana, tra cui spettacoli per bambini, passeggiate sui pony e intrattenimento musicale

Da non perdere la messa di Rorate e il concerto di Robin LEON

Espanol :

El mercado navideño de Moosch contará con la tradicional venta de productos locales y un sinfín de eventos durante todo el fin de semana, como espectáculos infantiles, paseos en poni y animación musical

No se pierda la misa de Rorate y el concierto de Robin LEON

L’événement Marché de Noël Moosch a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin