Marché de Noël Place de l’église Morlanne

Marché de Noël

Place de l’église Maison Belluix Morlanne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Journée chaleureuse et festive ! Village des exposants avec des artistes & des artisans, qui viendront te présenter leur dernières créations ! Buvette et restauration (vin chaud/chocolat chaud etc. Animation avec l’association fusain. Photo avec le père Noel. Viens te réchauffer et t’émerveiller avec nous , et ramène toute la famille ! .

Place de l’église Maison Belluix Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 16 25 19

