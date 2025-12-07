Marché de Noël Place de l’église Morlanne
Marché de Noël Place de l’église Morlanne dimanche 7 décembre 2025.
Journée chaleureuse et festive ! Village des exposants avec des artistes & des artisans, qui viendront te présenter leur dernières créations ! Buvette et restauration (vin chaud/chocolat chaud etc. Animation avec l’association fusain. Photo avec le père Noel. Viens te réchauffer et t’émerveiller avec nous , et ramène toute la famille ! .
Place de l’église Maison Belluix Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 16 25 19
