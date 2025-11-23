Marché de Noël Mornac-sur-Seudre

Marché de Noël

Halles Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-20

Marché de Noël sous les Halles organisé par le Comité des Fêtes avec des dizaines d’échoppes gourmandes, d’artisanat et c’est surtout le moment idéal pour faire le plein de cadeaux !

Halles Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 75 13

English : Marché de noël

Christmas market under the Halles organised by the Comité des Fêtes with dozens of gourmet stalls, crafts and above all, it’s the perfect time to stock up on gifts!

German : Marché de noël

Weihnachtsmarkt unter den Markthallen, organisiert vom Festkomitee, mit Dutzenden von Ständen für Feinschmecker, Kunsthandwerker und vor allem der ideale Zeitpunkt, um Geschenke zu kaufen!

Italiano :

Mercatino di Natale sotto Les Halles, organizzato dal Comité des Fêtes, con decine di bancarelle di cibo e artigianato ed è il momento perfetto per fare scorta di regali!

Espanol :

Mercado de Navidad bajo Les Halles, organizado por el Comité des Fêtes, con decenas de puestos de alimentación y artesanía. ¡Es el momento perfecto para hacer acopio de regalos!

