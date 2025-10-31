Marché de Noël Mortagne-au-Perche
Marché de Noël Mortagne-au-Perche vendredi 19 décembre 2025.
Marché de Noël
Centre-ville Mortagne-au-Perche Orne
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-19
fin : 2025-12-24
2025-12-19
Marché de Noël organisé par l’association des commerçants, en partenariat avec la ville de Mortagne-au-Perche.
Manège, buvette, animations musicales et festives. .
Centre-ville Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37
English : Marché de Noël
