Marché de Noël Mortagne-au-Perche

Marché de Noël

Centre-ville Mortagne-au-Perche Orne

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-19

fin : 2025-12-24

2025-12-19

Marché de Noël organisé par l’association des commerçants, en partenariat avec la ville de Mortagne-au-Perche.

Manège, buvette, animations musicales et festives. .

Centre-ville Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

