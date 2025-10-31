Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Mortagne-au-Perche

Marché de Noël Mortagne-au-Perche vendredi 19 décembre 2025.

Marché de Noël

Centre-ville Mortagne-au-Perche Orne

Marché de Noël organisé par l’association des commerçants, en partenariat avec la ville de Mortagne-au-Perche.
Manège, buvette, animations musicales et festives.   .

Centre-ville Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37 

