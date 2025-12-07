Marché de Noël Mortagne-sur-Gironde

Marché de Noël

Place Bel Air Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Marché de Noël place Bel Air, intérieur et extérieur ; nombreux exposants et animations diverses.

Buvette et restauration sur place.

Place Bel Air Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 mortagne@royanatlantique.fr

English :

Christmas market at Place Bel Air, indoors and outdoors; numerous exhibitors and various events.

Refreshments and snacks on site.

German :

Weihnachtsmarkt auf dem Place Bel Air, innen und außen; zahlreiche Aussteller und verschiedene Animationen.

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Mercatino di Natale a Place Bel Air, all’interno e all’esterno; numerosi espositori e una varietà di intrattenimenti.

Rinfreschi e cibo disponibili in loco.

Espanol :

Mercado navideño en la Place Bel Air, en el interior y al aire libre; numerosos expositores y entretenimiento variado.

Refrescos y comida disponibles in situ.

