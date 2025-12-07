Marché de Noël Mortagne-sur-Gironde
Marché de Noël Mortagne-sur-Gironde dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Place Bel Air Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Marché de Noël place Bel Air, intérieur et extérieur ; nombreux exposants et animations diverses.
Buvette et restauration sur place.
Place Bel Air Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 mortagne@royanatlantique.fr
English :
Christmas market at Place Bel Air, indoors and outdoors; numerous exhibitors and various events.
Refreshments and snacks on site.
German :
Weihnachtsmarkt auf dem Place Bel Air, innen und außen; zahlreiche Aussteller und verschiedene Animationen.
Getränke und Speisen vor Ort.
Italiano :
Mercatino di Natale a Place Bel Air, all’interno e all’esterno; numerosi espositori e una varietà di intrattenimenti.
Rinfreschi e cibo disponibili in loco.
Espanol :
Mercado navideño en la Place Bel Air, en el interior y al aire libre; numerosos expositores y entretenimiento variado.
Refrescos y comida disponibles in situ.
L’événement Marché de Noël Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-10-24 par Royan Atlantique