Marché de Noël Mortagne-sur-Gironde

Marché de Noël Mortagne-sur-Gironde dimanche 7 décembre 2025.

Marché de Noël

Place Bel Air Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :
2025-12-07

Marché de Noël place Bel Air, intérieur et extérieur ; nombreux exposants et animations diverses.
Buvette et restauration sur place.
Place Bel Air Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00  mortagne@royanatlantique.fr

English :

Christmas market at Place Bel Air, indoors and outdoors; numerous exhibitors and various events.
Refreshments and snacks on site.

German :

Weihnachtsmarkt auf dem Place Bel Air, innen und außen; zahlreiche Aussteller und verschiedene Animationen.
Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Mercatino di Natale a Place Bel Air, all’interno e all’esterno; numerosi espositori e una varietà di intrattenimenti.
Rinfreschi e cibo disponibili in loco.

Espanol :

Mercado navideño en la Place Bel Air, en el interior y al aire libre; numerosos expositores y entretenimiento variado.
Refrescos y comida disponibles in situ.

L’événement Marché de Noël Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-10-24 par Royan Atlantique