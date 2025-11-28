Marché de Noël Place du château Mortain-Bocage

Marché de Noël

Marché de Noël sur la place du château. Présence d’exposants dans des chalets en bois et barnums.

Le vendredi de 17h à 21h France Artifice présentera un spectacle de lumière, vidéo du Père Noël et illumination de l’Hôtel d’Orléans (près du camping).

Le samedi de 9h à 17h avec l’arrivée du Père Noël à partir de 11h, présentation et animation des jeux de noël par la ludothèque le Miljeux de Mortain, participation des écoles de Mortain. Concours de décoration de sapin pour les enfants dès 11h. Restauration sur place. .

Place du château Mortain Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 6 81 35 16 24 jean-jacques.desserouer@orange.fr

