Marché de Noël Mosnay
Marché de Noël Mosnay dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Le Bourg Mosnay Indre
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Marché de Noël à Mosnay.
Marché de Noël avec producteurs fermiers, artisans des métiers de bouche, décoration, à Mosnay au coeur de la Vallée de la Creuse. .
Le Bourg Mosnay 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 05 05
English :
Christmas market in Mosnay.
German :
Weihnachtsmarkt in Mosnay.
Italiano :
Mercatino di Natale a Mosnay.
Espanol :
Mercado de Navidad en Mosnay.
L’événement Marché de Noël Mosnay a été mis à jour le 2025-09-06 par BERRY