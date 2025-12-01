Marché de Noël Mosnay

Marché de Noël

Marché de Noël Mosnay dimanche 14 décembre 2025.

Marché de Noël

Le Bourg Mosnay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-14

Marché de Noël à Mosnay.
Marché de Noël avec producteurs fermiers, artisans des métiers de bouche, décoration, à Mosnay au coeur de la Vallée de la Creuse.   .

Le Bourg Mosnay 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 05 05 

English :

Christmas market in Mosnay.

German :

Weihnachtsmarkt in Mosnay.

Italiano :

Mercatino di Natale a Mosnay.

Espanol :

Mercado de Navidad en Mosnay.

L’événement Marché de Noël Mosnay a été mis à jour le 2025-09-06 par BERRY