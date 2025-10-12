Marché de Noël MOTOCO Mulhouse

Marché de Noël MOTOCO

13 rue de Pfastatt Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-19

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-19

Plongez dans l’univers motoco ! Les artistes de motoco, mais aussi du Séchoir et Les Ustensiles, vous ont concocté de belles pièces, dans plusieurs domaines différents. Il y en a pour tout le monde ! Vin chaud et petite restauration sur place, musique et ambiance de Noël.

13 rue de Pfastatt Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 6 33 09 96 60

English :

Dive into the motoco universe! The artists of motoco, but also of Le Séchoir and Les Ustensiles, have concocted some beautiful pieces for you, in many different fields. There is something for everyone! Mulled wine and snacks on site, music and Christmas atmosphere.

German :

Tauchen Sie ein in die Welt von motoco! Die Künstler von motoco, aber auch von Le Séchoir und Les Ustensiles, haben für Sie schöne Stücke aus vielen verschiedenen Bereichen zusammengestellt. Da ist für jeden etwas dabei! Glühwein und kleine Snacks vor Ort, Musik und weihnachtliche Stimmung.

Italiano :

Tuffatevi nell’universo motoco! Gli artisti di motoco, ma anche di Le Séchoir e Les Ustensiles, hanno messo insieme dei bellissimi pezzi in diverse aree. Ce n’è per tutti i gusti! Vin brulé e spuntini in loco, musica e atmosfera natalizia.

Espanol :

¡Sumérgete en el universo motoco! Los artistas de motoco, pero también de Le Séchoir y de Les Ustensiles, han reunido algunas hermosas piezas en diferentes áreas. Hay para todos los gustos Vino caliente y aperitivos in situ, música y ambiente navideño.

