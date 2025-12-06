Marché de Noël Mouguerre
Marché de Noël Mouguerre samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle Haitz Ondoan Mouguerre Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Vous y trouverez des créations artisanales, bijoux, idées cadeaux, art et décorations…
Toute la journée, la restauration sera proposée par le Local Jeunes, et les commerçants participants.
Des promenades en calèche avec le Père Noël seront organisées de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00,
et Elizaberri Kantuz fera l’animation musicale. Le char des fêtes de Bayonne 2025 réalisé par l’association Les Amis de Mouguerre sera également exposé. .
Salle Haitz Ondoan Mouguerre 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 31 83 23
