Marché de Noël

Salle Haitz Ondoan Mouguerre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Vous y trouverez des créations artisanales, bijoux, idées cadeaux, art et décorations…

Toute la journée, la restauration sera proposée par le Local Jeunes, et les commerçants participants.

Des ­promenades en calèche avec le Père Noël seront organisées de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00,

et Elizaberri Kantuz fera l’animation musicale. Le char des fêtes de Bayonne 2025 réalisé par l’association Les Amis de Mouguerre sera également exposé. .

Salle Haitz Ondoan Mouguerre 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 31 83 23

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Mouguerre a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme Pays Basque