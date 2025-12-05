Marché de Noël Maison diocésaine Saint Paul Moulins

Marché de Noël

Maison diocésaine Saint Paul 20 rue colombeau Moulins Allier

La Maison diocésaine Saint Paul vous invite à son traditionnel marché de Noel.

English :

The Maison diocésaine Saint Paul invites you to its traditional Christmas market.

