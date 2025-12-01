Marché de Noël Moulins

Marché de Noël

Le Marché de Noël de Moulins ouvre ses portes ! Artisanat, gourmandises, animations et magie des fêtes vous attendent au cœur de la ville. Venez partager des moments féeriques en famille ou entre amis !

English :

Moulins Christmas Market opens its doors! Crafts, delicacies, entertainment and holiday magic await you in the heart of the town. Come and share some magical moments with family and friends!

German :

Der Weihnachtsmarkt in Moulins öffnet seine Pforten! Kunsthandwerk, Leckereien, Animationen und der Zauber der Festtage erwarten Sie im Herzen der Stadt. Kommen Sie und teilen Sie märchenhafte Momente mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden!

Italiano :

Il Mercatino di Natale di Moulins apre le sue porte! Artigianato, prelibatezze, intrattenimento e la magia delle feste vi aspettano nel cuore della città. Venite a condividere momenti magici con la famiglia e gli amici!

Espanol :

El Mercado de Navidad de Moulins abre sus puertas Artesanía, delicatessen, animaciones y la magia de las fiestas le esperan en el corazón de la ciudad. Venga a compartir momentos mágicos con la familia y los amigos

