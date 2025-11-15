Marché de Noël rue des Bergers Mouterhouse

Marché de Noël

rue des Bergers Salle Les Forges Mouterhouse Moselle

Samedi 2025-11-15 14:00:00

2025-11-15 23:00:00

2025-11-15

Marché de Noël organisé par l’association de l’école de Baerenthal-Mouterhouse.

Présence de plusieurs exposants. Présence aussi de la chorale l’air de rien et des petits trains du Bitcherland.

Petite restauration sur place toute la journée et pizzas tartes flambées proposées par les sapeurs pompiers de Mouterhouse à partir de 18h.Tout public

rue des Bergers Salle Les Forges Mouterhouse 57620 Moselle Grand Est +33 3 87 06 57 04

English :

Christmas market organized by the Baerenthal-Mouterhouse school association.

Several exhibitors present. The l’air de rien choir and the Little Bitcherland Trains were also present.

Light refreshments on site all day, and pizzas tartes flambées offered by the Mouterhouse firefighters from 6pm.

German :

Weihnachtsmarkt, organisiert von der Association de l’école de Baerenthal-Mouterhouse.

Mehrere Aussteller waren anwesend. Auch der Chor l’air de rien und die petits trains du Bitcherland waren anwesend.

Den ganzen Tag über gibt es kleine Snacks und ab 18 Uhr werden von der Feuerwehr Mouterhouse Pizzas und Flammkuchen angeboten.

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato dall’associazione scolastica Baerenthal-Mouterhouse.

Erano presenti diversi espositori. Erano presenti anche il coro l’air de rien e i trenini di Bitcherland.

Tutto il giorno sono stati offerti spuntini e rinfreschi, mentre dalle 18:00 i vigili del fuoco di Mouterhouse hanno offerto pizze e crostate flambées.

Espanol :

Mercado navideño organizado por la asociación escolar Baerenthal-Mouterhouse.

Estuvieron presentes varios expositores. También estuvieron presentes el coro l’air de rien y los trenecitos de Bitcherland.

Aperitivos y refrescos disponibles durante todo el día, y pizzas y tartas flambeadas ofrecidas por los bomberos de Mouterhouse a partir de las 18.00 horas.

