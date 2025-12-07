Marché de noël

Salle polyvalente Mouthe Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Organisé par l’Association Mouth’Anim

Animations pour enfants et arrivée du père Noel à 16h00.

Repas le midi et buvette .

Salle polyvalente Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté aurelie.mouthanim@gmail.com

English : Marché de noël

German : Marché de noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de noël Mouthe a été mis à jour le 2025-11-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS