Marché de noël Mouthe

Marché de noël Mouthe dimanche 7 décembre 2025.

Marché de noël

Salle polyvalente Mouthe Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :
2025-12-07

Organisé par l’Association Mouth’Anim
Animations pour enfants et arrivée du père Noel à 16h00.
Repas le midi et buvette   .

Salle polyvalente Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   aurelie.mouthanim@gmail.com

L’événement Marché de noël Mouthe a été mis à jour le 2025-11-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS