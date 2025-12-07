Marché de noël Mouthe
Marché de noël Mouthe dimanche 7 décembre 2025.
Marché de noël
Salle polyvalente Mouthe Doubs
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Organisé par l’Association Mouth’Anim
Animations pour enfants et arrivée du père Noel à 16h00.
Repas le midi et buvette .
Salle polyvalente Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté aurelie.mouthanim@gmail.com
