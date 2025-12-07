Marché de Noël Place Joseph et Louis Pelletier Moux-en-Morvan

Marché de Noël

Place Joseph et Louis Pelletier Centre bourg Moux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Notre marché de Noël, au cœur du Morvan vous propose divers stands

Artisans d’art, métiers de bouche, écrivains régionaux, restauration sur place. Vin chaud chocolat gaufre .

Place Joseph et Louis Pelletier Centre bourg Moux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 05 65 21

