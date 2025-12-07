Marché de Noël Place Joseph et Louis Pelletier Moux-en-Morvan
Marché de Noël
Place Joseph et Louis Pelletier Centre bourg Moux-en-Morvan Nièvre
Tarif : – –
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
2025-12-07
Notre marché de Noël, au cœur du Morvan vous propose divers stands
Artisans d’art, métiers de bouche, écrivains régionaux, restauration sur place. Vin chaud chocolat gaufre .
Place Joseph et Louis Pelletier Centre bourg Moux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 05 65 21
