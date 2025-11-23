Marché de noël salle omnisports Moyenmoutier

Marché de noël

salle omnisports rue des Enclos Moyenmoutier Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Venez nombreux au marché de Noël artisanal, de nombreux stands seront là.

Vivez la magie de Noël.

Restauration sur place.Tout public

0 .

salle omnisports rue des Enclos Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 7 52 63 64 16

English :

Come one, come all to the Christmas craft market, with its many stalls.

Experience the magic of Christmas.

Catering on site.

German :

Kommen Sie zahlreich zum kunsthandwerklichen Weihnachtsmarkt, viele Stände werden dort sein.

Erleben Sie den Zauber von Weihnachten.

Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Venite tutti al mercatino dell’artigianato natalizio, con le sue numerose bancarelle.

Vivete la magia del Natale.

Ristorazione in loco.

Espanol :

Vengan todos al mercado navideño de artesanía, con sus numerosos puestos.

Vive la magia de la Navidad.

Catering in situ.

L’événement Marché de noël Moyenmoutier a été mis à jour le 2025-11-12 par OT SAINT DIE DES VOSGES