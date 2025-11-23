Marché de noël salle omnisports Moyenmoutier
Marché de noël salle omnisports Moyenmoutier dimanche 23 novembre 2025.
Marché de noël
salle omnisports rue des Enclos Moyenmoutier Vosges
Venez nombreux au marché de Noël artisanal, de nombreux stands seront là.
Vivez la magie de Noël.
Restauration sur place.Tout public
salle omnisports rue des Enclos Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 7 52 63 64 16
English :
Come one, come all to the Christmas craft market, with its many stalls.
Experience the magic of Christmas.
Catering on site.
German :
Kommen Sie zahlreich zum kunsthandwerklichen Weihnachtsmarkt, viele Stände werden dort sein.
Erleben Sie den Zauber von Weihnachten.
Verpflegung vor Ort.
Italiano :
Venite tutti al mercatino dell’artigianato natalizio, con le sue numerose bancarelle.
Vivete la magia del Natale.
Ristorazione in loco.
Espanol :
Vengan todos al mercado navideño de artesanía, con sus numerosos puestos.
Vive la magia de la Navidad.
Catering in situ.
