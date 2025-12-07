Marché de Noël municipal salle Robert Sauvion Naintré Naintré

Marché de Noël municipal

_**Dimanche 7 décembre Marché de Noël de la Municipalité**_

De 10h à 18h, ce Marché de Noël se tiendra à la salle des fêtes Robert Sauvion et en extérieur au 31 rue Anatole France. Plus de 70 stands de créations et de productions locales seront présents en compagnie d’animations musicales avec CNC music et les Amis du Vieux Poitou, sans oublier les animations gratuites pour enfants calèche, manège, photo avec le Père-Noël …

**15h30 spectacle en extérieur La recette de Noël interprété par Emma Hugues-Martinet, suivi d’un goûter offert aux enfants.**

**Buvette et food-trucks sur place.** .

