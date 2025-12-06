Marché de Noël Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas 6 et 7 décembre Entrée libre et gratuite

Le Musée célèbre les fêtes de fin d’année et organise son traditionnel Marché de Noël ! Succombez à la magie de Noël en découvrant la nouvelle collection TOILE DE JOUY depuis 1760® de la boutique Toile de Jouy. Explorez notre **Marché de créateurs,** profitez des **animations**, des **visites guidées gratuites** et savourez nos boissons chaudes et pâtisseries de saison.

Début : 2025-12-06T11:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-07T18:00:00.000+01:00

https://www.museedelatoiledejouy.fr/marche-de-noel/

Musée de la Toile de Jouy 54 rue Charles de Gaulle, 78350 Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines