Marché de Noel Naillat

L’association Naillatoise de GYM organise son marché de Noël dimanche 23 novembre
Stands cadeaux et artisanat à la salle du foyer rural pour vos achats de Noel
Marché de producteurs sur la place de la boulangerie volailles , conserves ,fromages ,fruits légumes ……..pain au feu de bois et gâteaux pâtisseries nougats pantoufles❄️ ……..Visite du père Noël en fin de matinée .
Renseignements au 06 37 31 94 39 ou 07 84 10 42 16. .
Naillat 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 07 27
Marché de Noel
