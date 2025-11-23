Marché de Noel Naillat

Marché de Noel

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

L’association Naillatoise de GYM organise son marché de Noël dimanche 23 novembre

Stands cadeaux et artisanat à la salle du foyer rural pour vos achats de Noel

Marché de producteurs sur la place de la boulangerie volailles , conserves ,fromages ,fruits légumes ……..pain au feu de bois et gâteaux pâtisseries nougats pantoufles❄️ ……..Visite du père Noël en fin de matinée .

Renseignements au 06 37 31 94 39 ou 07 84 10 42 16. .

Naillat 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 07 27

