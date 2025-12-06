Marché de Noël Rue de l’abbaye Nanteuil-en-Vallée

Marché de Noël Rue de l’abbaye Nanteuil-en-Vallée samedi 6 décembre 2025.

Marché de Noël

Rue de l’abbaye Abbaye Nanteuil-en-Vallée Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00

Date(s) :
2025-12-06

  .

Rue de l’abbaye Abbaye Nanteuil-en-Vallée 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 76 00 82 

English :

L’événement Marché de Noël Nanteuil-en-Vallée a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente