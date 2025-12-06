Marché de Noël Nargis
Marché de Noël Nargis samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Nargis Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-06
Marché de Noël
Marché de Noël organisé par le comité des fêtes de Nargis avec les producteurs et les artisans locaux. Le Père Noël sera présent pour le bonheur de tous ! de 15 h à 17 h ! Ne manquez pas son arrivée .
Nargis 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 67 52 23 45
English :
Christmas Market
German :
Weihnachtsmarkt
Italiano :
Mercatino di Natale
Espanol :
Mercado de Navidad
L’événement Marché de Noël Nargis a été mis à jour le 2025-08-14 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS