Marché de Noël place d'Armes Navarrenx
dimanche 14 décembre 2025
place d'Armes Mairie Navarrenx Pyrénées-Atlantiques
2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Dans une ambiance festive, passez un moment convivial avec des producteurs régionaux , de nombreux stands artisanaux et des animations !
Venez rendre visite et prendre une photo avec le Père Noël dans toute sa splendeur !
Maquillage festif pour les enfants
Restauration sur place gourmandises de Noël, salées et sucrées,
Vin chaud, bière artisanales, chocolat chaud et beaucoup plus !! .
