Marché de Noël place d’Armes Navarrenx dimanche 14 décembre 2025.

place d’Armes Mairie Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Dans une ambiance festive, passez un moment convivial avec des producteurs régionaux , de nombreux stands artisanaux et des animations !
Venez rendre visite et prendre une photo avec le Père Noël dans toute sa splendeur !
Maquillage festif pour les enfants
Restauration sur place gourmandises de Noël, salées et sucrées,
Vin chaud, bière artisanales, chocolat chaud et beaucoup plus !!   .

place d’Armes Mairie Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   eabninfo@gmail.com

