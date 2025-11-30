Marché de Noël Salle des fêtes Navilly
Marché de Noël Salle des fêtes Navilly dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes 26 Route de Châlon Navilly Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Marché de Noël de Navilly le 30/11/2025 de 10h à 18h à la Salle des Fêtes de Navilly.
Organisé par l’APE de Navilly. Entrée gratuite. .
Salle des fêtes 26 Route de Châlon Navilly 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 16 26 93
English :
German : Marché de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Navilly a été mis à jour le 2025-11-21 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III