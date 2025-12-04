Marché de Noël Nay

Marché de Noël

Place de la République Nay Pyrénées-Atlantiques

Nay se transforme en véritable village de Noël marché d’artisans, odeur de gourmandises sous les Halles, balade en calèche, rencontres avec le Père Noël, concert, contes pour les enfants… et quelques surprises en prime !

En famille, entre amis ou avec les enfants, bloquez votre week-end et venez vivre la magie de Noël au cœur de Nay.

Samedi 13 décembre

12h00 Concert acoustique Elmatao

14h à 16h Ateliers maquillage

16h Conte musical Edouard et la Magie de Noël présenté par les élèves des ateliers d’expression musicale

20h Concerts et chants de Noël à l’église Saint Vincent organisé par la Pastorale de Nay .

Place de la République Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine association.nay.la.dynamique@gmail.com

