Marché de Noël

Place de la République Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Nay se transforme en véritable village de Noël marché d’artisans, odeur de gourmandises sous les Halles, balade en calèche, rencontres avec le Père Noël, concert, contes pour les enfants… et quelques surprises en prime !

En famille, entre amis ou avec les enfants, bloquez votre week-end et venez vivre la magie de Noël au cœur de Nay.

Dimanche 14 décembre

10h30 à 12h30 Ateliers maquillage

A partir de 12h (sur inscription) Déjeuner sous les Halles animé par la Banda Lou Esberits

15h à 17h Visite du Père-Noël .

Place de la République Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine association.nay.la.dynamique@gmail.com

English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Nay a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay