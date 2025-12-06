Marché de Noël Salle des fêtes Neaufles-Saint-Martin

Marché de Noël

Salle des fêtes 19 rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin Eure

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

2025-12-06

Au programme

– De nombreux exposants,

– Ballades à poney et structures gonflables,

– Tartiflette et huîtres,

– Vin chaud,

– Tombola,

– De 11h à 13h et de 15h à 17h visite du Père Noël. .

Salle des fêtes 19 rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie +33 6 04 09 31 02

