Marché de Noël Salle des fêtes Neaufles-Saint-Martin

Marché de Noël Salle des fêtes Neaufles-Saint-Martin samedi 6 décembre 2025.

Marché de Noël

Salle des fêtes 19 rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :
2025-12-06

Au programme

– De nombreux exposants,
– Ballades à poney et structures gonflables,
– Tartiflette et huîtres,
– Vin chaud,
– Tombola,
– De 11h à 13h et de 15h à 17h visite du Père Noël.   .

Salle des fêtes 19 rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie +33 6 04 09 31 02 

