Marché de Noël Salle des fêtes Neaufles-Saint-Martin
Marché de Noël Salle des fêtes Neaufles-Saint-Martin samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes 19 rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin Eure
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
2025-12-06
Au programme
– De nombreux exposants,
– Ballades à poney et structures gonflables,
– Tartiflette et huîtres,
– Vin chaud,
– Tombola,
– De 11h à 13h et de 15h à 17h visite du Père Noël. .
Salle des fêtes 19 rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie +33 6 04 09 31 02
