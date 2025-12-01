Marché de Noël Neubois

Marché de Noël Neubois dimanche 14 décembre 2025.

Marché de Noël

9 rue de l’Eglise Neubois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Petit marché de Noël avec créateurs et produits locaux. Petite restauration.

Petit marché de Noël avec des artisans locaux. Bricolage pour les enfants. Vin chaud, buvette et petite restauration. .

9 rue de l’Eglise Neubois 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 61 55 mairie@neubois.fr

English :

Small Christmas market with designers and local products. Snacks and snacks.

German :

Kleiner Weihnachtsmarkt mit Kreativen und lokalen Produkten. Kleine Gastronomie.

Italiano :

Piccolo mercatino di Natale con designer e prodotti locali. Spuntini e merende.

Espanol :

Pequeño mercado navideño con diseñadores y productos locales. Aperitivos y meriendas.

L’événement Marché de Noël Neubois a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé