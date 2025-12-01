Marché de Noël Neubois
Marché de Noël Neubois dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
9 rue de l’Eglise Neubois Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Petit marché de Noël avec créateurs et produits locaux. Petite restauration.
9 rue de l’Eglise Neubois 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 61 55 mairie@neubois.fr
English :
Small Christmas market with designers and local products. Snacks and snacks.
German :
Kleiner Weihnachtsmarkt mit Kreativen und lokalen Produkten. Kleine Gastronomie.
Italiano :
Piccolo mercatino di Natale con designer e prodotti locali. Spuntini e merende.
Espanol :
Pequeño mercado navideño con diseñadores y productos locales. Aperitivos y meriendas.
