Marché de Noël Place de la Mairie Neufmaisons

Marché de Noël

Place de la Mairie Espace Claude Fischer Neufmaisons Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Gratuit

Dimanche 2025-12-14 10:00:00

2025-12-14 17:00:00

2025-12-14

Plongez dans l’ambiance des fêtes en dégustant des crêpes et du vin chaud au marché de Noël de Neufmaisons!

Informations auprès de la mairie au 06 72 21 29 50 ou par mail à commune.neufmaisons@wanadoo.frTout public

English :

Get into the festive spirit with crêpes and mulled wine at the Neufmaisons Christmas market!

Information from the town hall on 06 72 21 29 50 or by e-mail at commune.neufmaisons@wanadoo.fr

