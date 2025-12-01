Marché de Noël Neuillé-Pont-Pierre
Marché de Noël Neuillé-Pont-Pierre samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Place Léonard de Vinci Neuillé-Pont-Pierre Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 17:00:00
Date(s) :
2025-12-13
.
Place Léonard de Vinci Neuillé-Pont-Pierre 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 24 54 84 accueil@neuillepontpierre.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Neuillé-Pont-Pierre a été mis à jour le 2025-08-26 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan