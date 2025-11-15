Marché de Noël Neuvic
Marché de Noël Neuvic samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Neuvic Dordogne
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Plus de 40 exposants locaux artisanat, décorations, bijoux, produits du terroir, gourmandises et objets uniques à offrir ou s’offrir.
Présence du Père Noël de 10h à 12h.
Animations gratuites Ateliers créatifs, maquillage enfants, jeux en bois.
14h concert rock années 70-80, groupe Be Back.
15h chasse au trésor (RDV halle).
Crêpes, gaufres, barbe à papa…
Restauration sur place
8h30-17h30, centre-ville
APE des Gouyassous 06 16 78 42 00 .
Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 78 42 00
English : Marché de Noël
More than 40 local exhibitors: crafts, decorations, jewelry, local produce, delicacies and unique items to give or to treat yourself!
Presence of Santa Claus (10am-12pm)
Free entertainment, concert, treasure hunt.
Catering on site
8:30am-5:30pm, downtown
APE Gouyassous 06 16 78 42
German : Marché de Noël
Mehr als 40 lokale Aussteller: Kunsthandwerk, Dekorationen, Schmuck, regionale Produkte, Leckereien und einzigartige Objekte zum Verschenken oder Selbstverschenken!
Anwesenheit des Weihnachtsmanns (10h-12h)
Kostenlose Animationen, Konzert, Schatzsuche.
Verpflegung vor Ort
8.30-17.30 Uhr, Stadtzentrum
Elternvereinigung Gouyassous 06 16 78 42
Italiano :
Oltre 40 espositori locali propongono artigianato, decorazioni, gioielli, prodotti locali, prelibatezze e oggetti unici da regalare o acquistare!
Babbo Natale presente (10.00-12.00)
Intrattenimento gratuito, concerto, caccia al tesoro.
Ristorazione in loco
8.30-17.30, centro città
APE Gouyassous 06 16 78 42
Espanol : Marché de Noël
Más de 40 expositores locales ofrecen artesanía, decoración, joyería, productos locales, exquisiteces y artículos únicos para regalar o comprar
Papá Noel (10.00-12.00)
Animación gratuita, concierto, búsqueda del tesoro.
Catering in situ
de 8.30 a 17.30 h, centro de la ciudad
APE Gouyassous 06 16 78 42
