Marché de Noël Salle des Fêtes Neuville-lès-Decize

Partagez un moment de joie et faites le plein d’idées cadeaux au marché de Noël de Neuville-lès-Decize à la Salle des Fêtes.

De nombreux exposants seront présents: Bougies, Confection couture, décorations de Noël, bijoux, balade à poney, artisanats locaux

Buvette, crêpes, chocolat chaud, vin chaud

Stand spécial enfants: lettre au Père Noël

16h: arrivée du Père Noël

Tombola

Restauration sur place: 14€. Inscription pour le repas avant le 20 novembre .

Salle des Fêtes Le Bourg Neuville-lès-Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 66 85 41

