Marché de Noël Salle des Fêtes Neuville-lès-Decize
Marché de Noël Salle des Fêtes Neuville-lès-Decize dimanche 23 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle des Fêtes Le Bourg Neuville-lès-Decize Nièvre
Tarif : 14 – 14 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Partagez un moment de joie et faites le plein d’idées cadeaux au marché de Noël de Neuville-lès-Decize à la Salle des Fêtes.
De nombreux exposants seront présents: Bougies, Confection couture, décorations de Noël, bijoux, balade à poney, artisanats locaux
Buvette, crêpes, chocolat chaud, vin chaud
Stand spécial enfants: lettre au Père Noël
16h: arrivée du Père Noël
Tombola
Restauration sur place: 14€. Inscription pour le repas avant le 20 novembre .
Salle des Fêtes Le Bourg Neuville-lès-Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 66 85 41
English : Marché de Noël
German : Marché de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Neuville-lès-Decize a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Saint-Pierre Magny-Cours