Marché de Noël Neuville sur Sarthe Parvis de l’hôtel de ville Neuville-sur-Sarthe samedi 6 décembre 2025.
Parvis de l’hôtel de ville Grande rue Neuville-sur-Sarthe Sarthe
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
La commune vous invite à son marché de noël.
Exposants et artisans.
16h30 arrivée du Père Noël.
Restauration et vin chaud sur place. .
Parvis de l’hôtel de ville Grande rue Neuville-sur-Sarthe 72190 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 25 30 97
English :
The commune invites you to its Christmas market.
German :
Die Gemeinde lädt Sie zu ihrem Weihnachtsmarkt ein.
Italiano :
Il comune vi invita al suo mercatino di Natale.
Espanol :
El municipio le invita a su mercado navideño.
