Marché de Noël Neuville sur Sarthe Parvis de l’hôtel de ville Neuville-sur-Sarthe

Parvis de l’hôtel de ville Grande rue Neuville-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

La commune vous invite à son marché de noël.

Exposants et artisans.

16h30 arrivée du Père Noël.

Restauration et vin chaud sur place. .

English :

The commune invites you to its Christmas market.

German :

Die Gemeinde lädt Sie zu ihrem Weihnachtsmarkt ein.

Italiano :

Il comune vi invita al suo mercatino di Natale.

Espanol :

El municipio le invita a su mercado navideño.

