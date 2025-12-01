Marché de Noël Salle des sports Neuvy

Marché de Noël

Salle des sports 1 rue des école Neuvy Allier

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

2025-12-13 2025-12-14

Plongez dans la magie du Marché de Noël de Neuvy ! Exposants, animations familiales, arrivée du Père Noël, promenade en calèche, manège, buvette et crêpes vous attendent, ainsi que des repas festifs et une ambiance chaleureuse pour petits et grands.

Salle des sports 1 rue des école Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 64 11 46 neuvyanimations@gmail.com

English :

Immerse yourself in the magic of the Neuvy Christmas Market! Exhibitors, family entertainment, Santa’s arrival, horse-drawn carriage rides, merry-go-round, refreshments and crêpes await you, along with festive meals and a warm atmosphere for young and old.

