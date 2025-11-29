MARCHÉ DE NOËL route de Gueugnon Neuvy-Grandchamp

MARCHÉ DE NOËL

route de Gueugnon Salle des fêtes Neuvy-Grandchamp Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Marché de Noël

LE SAMEDI 29 NOVEMBRE DE 10H À 22H ET LE DIMANCHE 30 NOVEMBRE DE 10H À 18H

ENTRÉE GRATUITE présence du père Noël les 2 jours vers 16h .

route de Gueugnon Salle des fêtes Neuvy-Grandchamp 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 84 27 33 sylvielucienelora@gmail.com

English : MARCHÉ DE NOËL

German : MARCHÉ DE NOËL

Italiano :

Espanol :

L’événement MARCHÉ DE NOËL Neuvy-Grandchamp a été mis à jour le 2025-11-14 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne